21% участников онлайн-опроса тратят на продукты питания не более 5 тыс. рублей в месяц Общество

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. 21% респондентов ежемесячно тратят на продукты питания не более 5 тыс. рублей. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 8 по 24 июня 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Согласно полученным ответам, каждый месяц расходуют на еду от 5 тыс. до 6 тыс. рублей 9,8% проголосовавших (49 пользователей), от 6 тыс. до 7 тыс. рублей — 8,8% (44 пользователя), от 7 тыс. до 8 тыс. рублей — 12,4% (62 пользователя), от 8 тыс. до 9 тыс. рублей — 13,2% (66 пользователей), от 9 тыс. до 10 тыс. рублей — 12,6% (63 пользователя).

Тех, кто тратит на продукты более 10 тыс. рублей, оказалось 22,2% (111 пользователей).

Аналогичный опрос на сайте ИА «PenzaNews» проводился в мае–июне 2016 года. Тогда около трети респондентов сообщили о том, что их расходы на еду не превышают 5 тыс. рублей в месяц.

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Кроме того, как следует из цифр, два года назад было почти вдвое больше людей, которые, по их утверждению, тратили на продукты питания от 5 тыс. до 6 тыс. рублей — свыше 17%.

Вместе с тем в 2018 году примерно в 2,5 раза выросла доля тех, кто сообщил о своих расходах на еду в диапазоне от 8 тыс. до 9 тыс. рублей в месяц. Ранее их было чуть более 5%.

Количество респондентов, ежемесячно тратящих на продукты питания свыше 10 тыс. рублей, за два года увеличилось незначительно — прирост составил менее 1%.