EN
17:39:20 Понедельник, 25 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

21% участников онлайн-опроса тратят на продукты питания не более 5 тыс. рублей в месяц

12:36 | 25.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. 21% респондентов ежемесячно тратят на продукты питания не более 5 тыс. рублей. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 8 по 24 июня 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

21% участников онлайн-опроса тратят на продукты питания не более 5 тыс. рублей в месяц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно полученным ответам, каждый месяц расходуют на еду от 5 тыс. до 6 тыс. рублей 9,8% проголосовавших (49 пользователей), от 6 тыс. до 7 тыс. рублей — 8,8% (44 пользователя), от 7 тыс. до 8 тыс. рублей — 12,4% (62 пользователя), от 8 тыс. до 9 тыс. рублей — 13,2% (66 пользователей), от 9 тыс. до 10 тыс. рублей — 12,6% (63 пользователя).

Тех, кто тратит на продукты более 10 тыс. рублей, оказалось 22,2% (111 пользователей).

Аналогичный опрос на сайте ИА «PenzaNews» проводился в мае–июне 2016 года. Тогда около трети респондентов сообщили о том, что их расходы на еду не превышают 5 тыс. рублей в месяц.

Читайте также

Около половины респондентов имеют ежемесячный доход до 20 тыс. рублей — опрос

Кроме того, как следует из цифр, два года назад было почти вдвое больше людей, которые, по их утверждению, тратили на продукты питания от 5 тыс. до 6 тыс. рублей — свыше 17%.

Вместе с тем в 2018 году примерно в 2,5 раза выросла доля тех, кто сообщил о своих расходах на еду в диапазоне от 8 тыс. до 9 тыс. рублей в месяц. Ранее их было чуть более 5%.

Количество респондентов, ежемесячно тратящих на продукты питания свыше 10 тыс. рублей, за два года увеличилось незначительно — прирост составил менее 1%.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе за кражу перед судом предстанет девушка, проникшая к бабушке через подпол В теплице пензенской колонии впервые начали использовать систему капельного полива
Завершена работа над граффити в переходе у «Электроприбора» в Пензе В Пензе будут проходить курсы для перенесших инфаркт
Житель Заречного осужден за мошенничество с пропуском на территорию ЗАТО В Лунинском районе 29 июня стартуют соревнования по автомодельному спорту
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама