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КПРФ проведет в Пензе одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста

13:41 | 25.06.2018 | Общество

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Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Пензенские коммунисты проведут в ближайшее время серию одиночных пикетов против повышения пенсионного возраста. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы обкома КПРФ Маргарита Абрамова.

КПРФ проведет в Пензе одиночные пикеты против повышения пенсионного возраста. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что также планируется организовать сбор подписей против реформы, предложенной правительством РФ.

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«Сейчас мы прорабатываем это направление, и в ближайшее время наши активисты начнут сбор подписей», — сказала собеседница агентства.

Маргарита Абрамова пояснила, что изначально коммунисты готовили полноценные пикеты — 23 июня в сквере «Кукушка» и 25-го числа у памятника «Первопоселенец», однако мэрия Пензы не согласовала эти площадки, сославшись на ранее запланированные мероприятия.

По ее словам, в качестве альтернативы был предложен удаленный от центра города сквер Дружбы, после чего коммунисты попытались оспорить ответ горадминистрации, однако 22 июня Ленинский районный суд Пензы признал его законным.

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