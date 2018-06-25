Мастерской «Капля солнца» предложено переехать в пензенскую школу №30 Общество

Пенза, 25 июня 2018. PenzaNews. Депутаты гордумы предложили руководителю творческого объединения «ПензаХобби» и инклюзивной гончарной мастерской «Капля солнца» Людмиле Тимаковой рассмотреть в качестве дальнейшего места размещения производства один из корпусов школы №30 вместо желаемого здания на улице Октябрьской, 6, в Пензе.

Фото: Pgduma.ru

Как сообщает пресс-служба гордумы, народные избранники осмотрели нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, которое представители объединения просили передать в безвозмездное пользование.

По словам Людмилы Тимаковой, 100 кв. метров на улице Карла Маркса недостаточно для мастерской, а срок аренды подходит к концу.

Она отметила, что помещение на улице Октябрьской станет идеальным вариантом для нового размещения.

«Конечно, здесь требуется ремонт, но здание расположено рядом с вокзалом, что для нас является огромным плюсом, поскольку нередко к нам на занятия привозят детей родители из районов области», — пояснила руководитель «ПензаХобби».

Депутаты озвучили данные, что в случае передачи под мастерскую помещения, для которого не удалось найти арендатора, городская казна потеряет около 750 тыс. рублей в год.

Они отметили, что в связи с расположением на первом этаже жилого дома от размещения там деревораскроечного станка, необходимого для столярных работ, придется отказаться.

Руководителю творческой мастерской предложено перевести производство в один из корпусов средней школы №30, в которой обучается большое количество детей-инвалидов. По мнению директора образовательного учреждения, депутата гордумы Андрея Долова ученики смогли бы посещать творческие занятия без отрыва от основной учебы.

Решение о безвозмездной передаче помещения по улице Октябрьской, 6, некоммерческой организации «ПензаХобби» будет принято на 46-й очередной сессии пензенской гордумы в пятницу, 29 июня.