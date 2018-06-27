В пензенских лагерях в I смену оздоровительный эффект получили более 99% детей Общество

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. 99,2% детей, отдохнувших в первую смену в летних загородных лагерях Пензенской области, получили оздоровительный эффект. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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«93,8% детей получили выраженный оздоровительный эффект, 5,4% — слабый, 0,8% — не получили никакого», — уточнили в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что персонал учреждений прошел медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестацию, аварийных ситуаций за первую смену не зарегистрировано.

«Все лагеря приступили к работе в первую смену вовремя, задержек сроков заезда не зафиксировано. Все открывшиеся учреждения имеют положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, случаев открытия и завоза детей в неподготовленные организации нет, фактов открытия несанкционированных лагерей на территории области также не зафиксировано», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на непосредственном контроле управления Роспотребнадзора по Пензенской области в первую смену состояло 381 организация отдыха и оздоровления детей, в которых отдыхало 24 тыс. 847 детей и подростков.