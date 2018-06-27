EN
09:59:49 Среда, 27 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В пензенских лагерях в I смену оздоровительный эффект получили более 99% детей

08:24 | 27.06.2018 | Общество

Печать

Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. 99,2% детей, отдохнувших в первую смену в летних загородных лагерях Пензенской области, получили оздоровительный эффект. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В пензенских лагерях в I смену оздоровительный эффект получили более 99% детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«93,8% детей получили выраженный оздоровительный эффект, 5,4% — слабый, 0,8% — не получили никакого», — уточнили в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора пояснили, что персонал учреждений прошел медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестацию, аварийных ситуаций за первую смену не зарегистрировано.

«Все лагеря приступили к работе в первую смену вовремя, задержек сроков заезда не зафиксировано. Все открывшиеся учреждения имеют положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, случаев открытия и завоза детей в неподготовленные организации нет, фактов открытия несанкционированных лагерей на территории области также не зафиксировано», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на непосредственном контроле управления Роспотребнадзора по Пензенской области в первую смену состояло 381 организация отдыха и оздоровления детей, в которых отдыхало 24 тыс. 847 детей и подростков.

Загрузка...
Читайте также
В результате ночного пожара на даче под Кузнецком погиб мужчина Штрафы на 734 тыс. рублей назначены в связи с нарушениями в пензенских лагерях
Под Пензой суд обязал администрацию предоставить жилье погорельцам вне очереди «День Хопра» пройдет под Пензой 14 июля
В Кузнецке пройдут соревнования по мотоспорту, посвященные Василию Бочкареву Пензенский спортсмен выступит на венгерском этапе Кубка мира по триатлону
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама