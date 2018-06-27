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В Пензе 71 семейная пара получит медали «За любовь и верность»

09:59 | 27.06.2018 | Общество

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Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. 71 семейная пара, прожившая в браке более 25 лет, получит медали «За любовь и верность» в ходе торжественной церемонии, которая состоится в пензенской областной филармонии в пятницу, 6 июля.

В Пензе 71 семейная пара получит медали «За любовь и верность»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Особенностью станет участие в награждении 10 семейных пар, проживших в браке более 50 лет.

Мероприятие состоится в преддверии Дня семьи, любви и верности в органном зале филармонии в 12.00, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

Впервые он прошел 8 июля 2008 года. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой.

Важной частью мероприятий является вручение медали «За любовь и верность», учрежденной организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ.

Символом праздника является ромашка.

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