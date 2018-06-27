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На полигоне под Пензой уничтожили 182 кг яблок из Польши

12:26 | 27.06.2018 | Общество

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Пенза, 27 июня 2018. PenzaNews. 182 кг свежих яблок из Польши уничтожено механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном в районе села Чемодановка Пензенской области.

На полигоне под Пензой уничтожили 182 кг яблок из Польши. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Лариса Якушкина, факт незаконной реализации подкарантинной продукции был выявлен на рынке «Оптторг «Северный» в минувший вторник, 26 июня.

«Документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории РФ данной продукции и ее фитосанитарную безопасность, владелец не представил», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в отношении лица, занимавшегося реализацией яблок без документов, возбуждено дело об административном правонарушении.

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