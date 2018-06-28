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Пензенские волонтеры отправились на фестиваль «Патриотическими тропами Брянщины»

11:29 | 28.06.2018 | Общество

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Пенза, 28 июня 2018. PenzaNews. Делегация Пензенской области отправилась в Брянскую область для участия в международном фестивале «Патриотическими тропами Брянщины», который проходит 28 и 29 июня.

Пензенские волонтеры отправились на фестиваль «Патриотическими тропами Брянщины». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На мероприятии регион представят члены реготделения всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», бойцы поискового отряда «Крепость» и представитель отряда «Поиск-вездеход».

В рамках фестиваля пройдут торжественные и мемориальные мероприятия, интерактивные и театрализованные экскурсии, исторические реконструкции, квест-путешествия и патриотическая акция «По праву памяти живой».

Фестиваль приурочен к 77- летию начала партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минобразования.

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