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Представители СМИ Армении признались, что находятся под впечатлением от Пензы

11:24 | 29.06.2018 | Общество

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Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Член Союза журналистов Армении, корреспондент газет «Аспарез» и «Женщина и политика» Диана Бахшян и журналист армянской региональной телекомпании «9 алик» Татевик Костандян признались, что находятся под приятным впечатлением от Пензы, куда впервые приехали на стажировку в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль».

Представители СМИ Армении признались, что находятся под впечатлением от Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Диана Бахшян выразила общение мнение, что Пенза стала для них открытием.

«Я впервые и в этом городе, и в России. […] Смотрела видеоролики [перед приездом], но в них не все рассказывалось про Пензу — интересно, но слишком быстро, я почти ничего не поняла. Так что никаких особенных ожиданий не было. […] Мне понравилась природа, город и искусство. Теперь мы про историю немножко знаем и про молодежную политику. Побывали в IT-колледже и ПГУ, в картинной галерее, в музее народного творчества и других интересных местах, например, в парке Белинского», — сказала журналистка в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews».

По ее словам, во время парада в День России и День 355-летия Пензы они прошли вместе с представителями армянской диаспоры.

«Было очень красиво. Я чувствовала уверенность и гордость, находясь с ними. Здесь [в Пензе] есть разные нации, но все чувствуют себя в целом комфортно и дружелюбны друг к другу», — пояснила Диана Бахшян.

Она отметила, что особо ей запомнилась отзывчивость незнакомой женщины в общественном транспорте.

«Однажды я очень торопилась и не успела разменять деньги на более мелкие, чтобы оплатить проезд в маршрутке. У меня была только тысяча. Я подумала, что будет неудобно давать ее водителю, потому что он будет нервничать. Спросила у женщины рядом, не сможет ли она разменять деньги. Та ответила, что нет, и заплатила за меня сама. Я предложила обменяться контактами, чтобы вернуть долг, но она сказала, что ей ничего не нужно. Она представилась Натальей Владимировной, детским врачом. Больше я про нее ничего не знаю, но буду долго вспоминать эту неожиданную доброту. Я подарила ей армянскую копейку, чтобы она вспоминала меня», — сказала собеседница агентства.

В свою очередь Татевик Костандян отметила, что ей российский провинциальный город показался похожим на ее малую родину.

«Мне Пенза понравилась: тихая, спокойная, пробок нет. Можно нормально добраться до места, которое тебе нужно. Очень похожа на мой родной город Ванадзор — чистый, зеленый, поэтому чувствую себя как дома. Только вначале погода огорчала, я ожидала другой. Очень люблю солнце — не понимаю, как вы здесь живете. Зато люди дружелюбные, хорошие, везде встречают гостеприимно», — сказала Татевик Костандян.

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