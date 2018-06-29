Александр Воронков призвал родителей лучше следить за детьми после происшествия на Суре Общество

Пенза, 29 июня 2018. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Александр Воронков призвал родителей лучше контролировать досуг детей во избежание повторения происшествия на реке Суре, где удалось спасти одного из тонущих детей, а еще один ребенок пока не найден.

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По его словам, школьник вместе с товарищами купался в не оборудованном для этого месте.

«Это большая трагедия для всех нас. Я еще раз хочу обратиться к вам, уважаемые взрослые, ответственные люди. Не оставляйте ребенка без присмотра, не отпускайте детей одних на водоемы и, тем более, не позволяйте им купаться в неустановленных местах. Мы в ответе за каждого ребенка», — сказал Александр Воронков.

Министр отметил, что представители сферы образования со своей стороны делают все, чтобы досуг несовершеннолетних был безопасным и полезным — при школах работают лагеря, кружки и секции, педагоги организуют дежурства на водоемах и осуществляют патрулирование в вечернее время.

«Я прошу вас — больше внимания уделите своим детям, давайте не допустим повторения трагедии. Если вы видите, что дети находятся одни на водоеме, не проходите мимо, постарайтесь сообщить об этом их родителям, в школу или в органы управления МВД. Вы также можете позвонить к нам, в министерство образования», — цитирует Александра Воронкова пресс-служба регионального министерства образования.