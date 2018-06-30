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В пензенской колонии посчитали, сколько спецодежды могут сшить для строителей и дорожников

09:59 | 30.06.2018 | Общество

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Пенза, 30 июня 2018. PenzaNews. Осужденные пензенской исправительной колонии №8 могут сшить ежемесячно более 3 тыс. комплектов летней спецодежды для работников строительной и дорожной отрасли и 1 тыс. — зимней. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ФСИН России по региону.

В пензенской колонии посчитали, сколько спецодежды могут сшить для строителей и дорожников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ассортименте продукции, которая производится в колонии, есть рабочие куртки и комбинезоны. Учреждение успешно сотрудничает с ООО «Эпицентр-спецодежда» на протяжении нескольких лет. Швейный цех полностью укомплектован необходимым оборудованием. На производстве трудоустроено 110 осужденных, которые имеют возможность получать хорошую зарплату, а значит погашать исковые задолженности», — пояснили в ведомстве.

В управлении отметили, что производственные возможности исправительного учреждения позволяют шить не только различные виды спецодежды, но производить качественные постельные принадлежности.

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