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Иван Белозерцев предложил построить новые корпуса в пензенском лагере «Радуга»

12:10 | 30.06.2018 | Общество

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Пенза, 30 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил построить новые корпуса в детском лагере «Радуга», если это будет выгоднее, чем реконструировать старые.

Иван Белозерцев предложил построить новые корпуса в пензенском лагере «Радуга»

Фото: Pnzreg.ru

«Возможно, экономически выгоднее не ремонтировать старые, а построить новые корпуса, разработав типовые проекты. Нужны современные домики, отапливаемые, со всеми удобствами, чтобы дети, а возможно и их родители, могли приезжать сюда также в осенние и зимние каникулы», — отметил он, посещая учреждение с рабочим визитом.

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Заместитель председателя правительства Пензенской области сообщил ему, что предлагается развивать лагерь «Радуга» как многофункциональный центр для представителей молодежных движений: создать несколько зон — для волонтеров, для спортсменов, для поисковиков, проводить тематические смены.

«Воспитанники детского дома, которые отдыхают в лагере традиционно, продолжили бы ездить сюда, социализируясь и адаптируясь в новой для себя среде», — отметил он.

Глава региона поддержал эту идею, поручив просчитать затраты.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в настоящий момент в лагере отремонтированы один корпус, клуб и столовая.

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