Олег Ягов мечтает о создании круглогодичного молодежного центра на базе «Радуги» Образование

Пенза, 18 мая 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов высказался в пользу создания круглогодичного молодежного центра на базе загородного детского лагеря «Радуга».

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«Моя личная мечта, чтобы мы сделали круглогодичный многофункциональный лагерь для молодежи — не только из Пензенской области, для всей страны», — сказал он в ходе подведения итогов регионального молодежного образовательного форума «Сурские ласточки», состоявшего на базе санатория «Березовая роща».

Олег Ягов отметил, что в распоряжении «Радуги» находятся огромные площади, на которых можно организовать работу по различным направлениям, объединив представителей поискового движения, культуры, прикладного творчества и спорта.

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Зампред облправительства напомнил также, что в прошлом году был начат ремонт корпусов лагеря.

Обращаясь к студентам Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, Олег Ягов предложил им принять участие в разработке проекта молодежного центра.

«На следующий год я к вам приеду и попрошу, чтобы мне дали двух самых лучших студентов, и мы написали бы проект вот этого будущего лагеря», — сказал он.

В свою очередь министр образования Пензенской области Александр Воронков отметил, что это хорошая идея.

«Может быть, в этом году уже начнем», — предположил он.