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На пляже у горбольницы №6 в Пензе организовано дополнительное дежурство

13:10 | 30.06.2018 | Общество

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Пенза, 30 июня 2018. PenzaNews. Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы начали дежурить в зоне отдыха у воды возле городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина с субботы, 30 июня.

На пляже у горбольницы №6 в Пензе организовано дополнительное дежурство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это место среди горожан востребовано. Ранее несчастные случаи здесь происходили, поэтому наш задача — сделать все, чтобы предостеречь людей от возможной угрозы жизни и здоровью», — сказал мэр Виктор Кувайцев заместителю начальника управления по делам ГО и ЧС города Александру Дерябину в ходе совещания в администрации Пензы.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, на посту дежурные будут находиться по выходным с 9.00 до 20.00.

Кроме того, за всеми оборудованными территориями, предназначенными для пляжного отдыха, закреплены ответственные лица от арендаторов.

Работники управления по делам гражданской обороны и ЧС провели с ними работу по обучению оказанию первой помощи, обеспечили медицинскими и спасательными средствами.

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