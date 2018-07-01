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Анна Кузнецова посетит Пензу с рабочим визитом

11:05 | 01.07.2018 | Общество

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Пенза, 1 июля 2018. PenzaNews. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова посетит Пензу в предстоящий понедельник, 2 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в аппарате детского омбудсмена.

Анна Кузнецова посетит Пензу с рабочим визитом

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ожидается, что Анна Кузнецова примет участие в церемонии открытия летней школы «TeenГрад», которая будет работать на протяжении 10 дней в рамках региональной программы вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность «1000-list-nick».

В ходе встречи с губернатором Иваном Белозерцевым она обсудит ход летней оздоровительной кампании.

Кроме того, детский омбудсмен планирует провести личный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних и посетить детский оздоровительный лагерь на Светлой поляне.

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