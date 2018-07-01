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В Пензенской области в канун Дня семьи, любви и верности будет заключено более 140 браков

12:02 | 01.07.2018 | Общество

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Пенза, 1 июля 2018. PenzaNews. Более 140 браков будет заключено в Пензенской области в канун Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в региональном управлении ЗАГС.

В Пензенской области в канун Дня семьи, любви и верности будет заключено более 140 браков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что в последние годы стала доброй традицией регистрация браков по особому сценарию в честь этого праздника.

«Есть поверье, что люди, заключившие союз в этот день, проживут вместе долгую и счастливую жизнь — их брак будет крепким и благополучным», — отметили в управлении.

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День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

Впервые он прошел 8 июля 2008 года. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой.

Важной частью мероприятий является вручение медали «За любовь и верность», учрежденной организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ.

Символом праздника является ромашка.

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