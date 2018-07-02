Пензенские поисковики отправятся в экспедицию в Белоруссию 4 июля Общество

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Отряды «Поиск-вездеход» и «Пензаэнерго» отправятся в Рогачевский район Гомельской области Белоруссии в полевую поисковую экспедицию по местам боев пензенской стрелковой дивизии в среду, 4 июля.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, эта поездка в республику станет восьмой и завершится 18 июля.

«В ходе экспедиции состоится передача останков пензенского бойца Александра Шанина, найденного весной этого года бойцами 52-го отдельного специализированного батальона и поисковой группой «Батьковщина», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что от управления по увековечению памяти Белоруссии поисковикам будет передана именная металлическая табличка, обнаруженная в санитарном захоронении в лесу летом прошлого года.

«По ней удалось установить имя младшего лейтенанта техника Султана Батраева, уроженца Пугачева Саратовской области. В течение года поисковики нашли сына бойца заслуженного деятеля искусств Татарстана Закира Батраева. Он в благодарность передал в Республику Беларусь авторскую картину. По решению семьи Батраевых, именная табличка станет экспонатом краеведческого музея Пугачева», — сказала Лариса Казакова.