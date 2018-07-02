Банк «Кузнецкий» открыл первый офис в Никольске Общество

Никольск, 2 июля 2018. PenzaNews. Первый в городе Никольске Пензенской области офис банка «Кузнецкий» открыт на улице Ленина, 135.

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Обслуживание клиентов производится с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 с перерывом с 13.00 до 14.00.

Офис «Никольский» размещен в просторном помещении, которое позволяет обеспечить комфортные условия обслуживания. Установлен банкомат и терминал. Организована клиентская зона для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей для ознакомления со всеми видами услуг, предоставляемых банком, и их получения.

Посетители могут воспользоваться полным комплексом услуг, включая открытие вкладов, кредитование физических и юридических лиц, прием платежей, расчетно-кассовое обслуживание, денежные переводы по России и за рубеж и другие операции. Кроме того, банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание через дистанционные каналы и зарплатные проекты.

Как отметил председатель правления банка «Кузнецкий» Михаил Дралин, учреждение продолжает расширять сеть отделений на территории Пензенской области.

«Открытие офиса в Никольске направлено на то, чтобы жители почувствовали доступность услуг, комфорт и современный качественный сервис обслуживания клиентов, а также на оказание финансовой поддержки местным предпринимателям», — цитирует Михаила Дралина пресс-служба учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.