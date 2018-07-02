Анна Кузнецова надеется, что вскоре в Пензе будет запущен «Социальный навигатор» Общество

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, которая находится в Пензе с рабочим визитом, надеется, что регион станет пилотной площадкой для реализации проекта «Социальный навигатор» уже в ближайшее время.

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«Я вижу в Пензенской области реальную поддержку социально важных проектов. В мой прошлый визит в регион мы обсуждали проект социальной навигации, сейчас уже принята его концепция, надеюсь, что в скором времени он будет внедрен», — сказала детский омбудсмен.

Она отметила, что важно приблизить социальную помощь к тем людям, которые в ней нуждаются.

«Надеюсь, что «Социальный навигатор», функционирующий в формате одного окна, поможет сделать поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, более эффективной, а главное — более быстрой», — цитирует Анну Кузнецову пресс-служба правительства Пензенской области.