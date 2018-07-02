В Пензе предложено создать ресурсный центр по сопровождению детей с аутизмом Общество

Пенза, 2 июля 2018. PenzaNews. Екатерина Занова, Оксана Завгородняя, Оксана Ищенко и Ольга Симонова, обратившиеся к уполномоченному при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой от лица родителей, воспитывающих детей с ментальными нарушениями, предложили создать в Пензенской области ресурсный центр по сопровождению детей с аутизмом.

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По мнению женщин, это позволит вывести работу с данной категорией несовершеннолетних на новый уровень путем оказания им адекватной медицинской, психологической и педагогической помощи.

В ходе личного приема Анны Кузнецовой, который она провела в рамках своего визита в Пензу 2 июля, они пояснили, что сейчас такие дети фактически оказываются заперты в четырех стенах — имеются проблемы с получением не только основного, но и дополнительного образования, а также организацией летнего отдыха и с трудоустройством после окончания школы.

Комментируя нынешнее положение дел, министр образования Пензенской области Александр Воронков напомнил, что уже ведется работа по открытию ресурсного класса на базе лицея №2, однако актуальным остается кадровый вопрос.

«У нас нет практически специалистов. […] Обучение идет с трудом», — сказал он, добавив, что этот вопрос находится на постоянном контроле.

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В свою очередь Анна Кузнецова обратила внимание на то, что если в Пензе будет открыт ресурсный центр, то подготовку кадров можно будет вести здесь же, учитывая при этом местную специфику и возможности потенциальных работодателей трудоустроить лиц с ментальными нарушениями.

«Создание ресурсного центра в регионе — это принципиальное важное решение», — подчеркнула она.

Детский омбудсмен также предложила изучить возможности получения грантовой поддержки для реализации данного проекта, предлагаемые как на федеральном, так и на региональном уровне.

Анна Кузнецова предположила, что более значимых результатов можно будет добиться, если представители общественности займутся реализацией данного проекта совместно с государством.

«Я думаю, будут найдены решения», — сказала она.