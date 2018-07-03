Пензенская область наладит взаимодействие в архивном деле с тремя регионами Общество

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Комитет по делам архивов Пензенской области заключил соглашения о сотрудничестве с ведомствами трех регионов.

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В частности, взаимодействие планируется наладить с архивным отделом Приморского края, министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии и комитетом по делам архивов Нижегородской области.

Соглашения предусматривают обмен информацией о документах по истории регионов и их копиями, проведение совместных научных конференций, подготовку публикаций, документальных выставок.

По взаимной договоренности возможен обмен делегациями для изучения передового опыта в профессиональной сфере, сообщается на сайте комитета по делам архивов Пензенской области.