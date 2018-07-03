Пензенский пристав претендует на получение зеленого берета Общество

Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Сотрудник специализированного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности арбитражного и областного судов управления ФССП России по Пензенской области Николай Байкин претендует на получение зеленого берета.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель УФССП РФ по региону Яна Загребельная, он стал лучшим по результатам областных испытаний, к которым были допущены восемь претендентов.

«Сначала они сдали нормативы по физической подготовке, показали меткую скоростную стрельбу из боевого ручного стрелкового оружия и теоретические знания, а затем совершили десятикилометровый марш-бросок, после которого состоялись поединки по рукопашному бою», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что теперь Николаю Байкину предстоит доказать право ношения зеленого берета в финальном этапе испытаний.

Зеленый берет является символом чести и профессионального мастерства судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП России.

Право на его ношение имеют судебные приставы, обладающие достаточными профессиональными, физическими и моральными качествами, успешно прошедшие квалификационные испытания, которые делятся на несколько этапов, такие как марш-бросок, включающий в себя преодоление дистанции 6 км по пересеченной местности, полосу препятствий и выполнение учебных стрельб из различных видов оружия, а также бои по правилам рукопашного боя.