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В Пензе пенсионер за свой счет купил песок для пляжа в Заре

16:40 | 03.07.2018 | Общество

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Пенза, 3 июля 2018. PenzaNews. Пензенский пенсионер Виктор Небога приобрел 20 кубометров песка для пляжа в центре парка «Дружба» в микрорайоне Заря, обустройством которого он занимается по собственной инициативе уже несколько лет.

В Пензе пенсионер за свой счет купил песок для пляжа в Заре

Фото: Василий Яшин

Часть песка была выгружена непосредственно на пляже, а другая — на расположенной поблизости волейбольной площадке.

Раскидывать его помогают неравнодушные местные жители.

Фото: Василий Яшин

Как сообщил ИА «PenzaNews» Виктор Небога, приобретение песка обошлось в 7,5 тыс. рублей, которые ему пришлось взять в кредит.

По его словам, в ближайшее время на пляж будет доставлен еще один грузовик песка.

«Завтра–послезавтра привезем, в зависимости от погоды. […] У людей в Пензе должен быть хороший берег, чистая вода, свежий воздух и хорошее настроение», — сказал собеседник агентства.

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Активист Виктор Небога начал заниматься благоустройством территории неподалеку от жилой застройки в микрорайоне Заря города Пензы в 2011 году. По его инициативе тогда был заложен парк «Дружба», где к настоящему времени высажены различные деревья, установлен информационный стенд о Лаврентии Загоскине, Евгении Сузюмове и Константине Бадигине.

Кроме того, при при поддержке знакомых и местных жителей была обустроена спортивная площадка, размещены лавочки. На пруду в центре парка оборудованы места для спуска к воде и переодевания, построена беседка.

Перед тем, как данная территория была предоставлена пенсионеру для благоустройства, Виктору Небоге пришлось пройти несколько судов.

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