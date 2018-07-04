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Делегация из Башкирии изучит пензенский опыт работы с пожилыми и инвалидами

18:18 | 04.07.2018 | Общество

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Пенза, 4 июля 2018. PenzaNews. Делегация из Башкирии посетит Пензенскую область 18–20 июля с целью изучения опыта региона по оказанию помощи пожилым людям и инвалидам в стационарных организациях соцобслуживания.

Делегация из Башкирии изучит пензенский опыт работы с пожилыми и инвалидами

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минтруда Пензенской области, планируется, что специалистам покажут пензенский дом ветеранов и грабовский психоневрологический интернат.

Они познакомятся с результатами мероприятий по адаптации учреждений с учетом потребностей маломобильных граждан и благоустройства территории организаций социального обслуживания.

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По последним данным, в пензенском доме ветеранов проживают 320 пожилых граждан и инвалидов, в грабовском психоневрологическом интернате — 550 граждан, признанных недееспособными.

Подопечным оказывается социальная, психологическая, бытовая, правовая и трудовая помощь, реализуются мероприятия индивидуальных программ реабилитации и абилитации. Организован уход и надзор за проживающими, их досуг.

Оказывается медицинская помощь, проводятся лечебно-оздоровительные и профилактические мероприятия.

Очередность в стационарные организации социального обслуживания отсутствует.

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