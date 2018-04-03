97% находящихся на стационарном соцобслуживании пензенцев довольны качеством услуг Общество

Пенза, 3 апреля 2018. PenzaNews. Удовлетворенность пациентов качеством предоставления услуг в учреждениях Пензенской области, в которых оказывается стационарная социальная помощь, составила по итогам 2017 года 97%. Об этом сообщила заместитель министра труда, социальной защиты и демографии региона Ольга Майорова.

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«По итогам проведения независимой оценки качества предоставления социальных услуг в 2017 году организациями проведена работа по актуализации сайтов в части создания версий для слабовидящих, а также наполнению информационных стендов материалами по теме соблюдения законодательства в области защиты прав потребителей», — сказала она в ходе первого в 2018 году заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Пензенской области во вторник, 3 апреля.

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В свою очередь председатель облправительства Николай Симонов, который исполняет обязанности губернатора в период отпуска Ивана Белозерцева, поинтересовался, насколько объективно эти цифры отражают действительность.

В ответ на это Ольга Майорова предположила, что они близки к реальному положению дел, поскольку, по ее словам, исследование проводилось незаинтересованным в искажении фактов Институтом регионального развития Пензенской области на основании анкетирования.

Она добавила, данные подтверждаются и результатами различных проверок, в том числе проведенных уполномоченным по правам человека в Пензенской области.