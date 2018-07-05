В Пензе дан старт проекту «Экологический патруль «Зеленой волны» Общество

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Стартовое мероприятие природоохранного проекта «Экологический патруль «Зеленой волны» состоялось на территории школы №12 города Пензы в минувшую среду, 4 июля.

Фото: Ольга Ильина, пензенское региональное отделение РГО

На нем присутствовали наиболее активные участники движения «Зеленая волна»: члены молодежного клуба Русского географического общества, студенты Пензенского государственного университета, педагоги и учащихся школ №12, 58, 59, лицея №29 и учреждений Заречного.

Председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов ознакомил их с целями и задачами нового проекта, отметив, что в нем большое значение уделяется привлечению к участию широкой общественности, особенно подрастающего поколения.

«Прежде всего необходимо будет с помощью проведения молодежных экологических экспедиций собрать максимальный объем информации о малоизученных и проблемных с точки зрения экологии местах, включая брошенные природные памятники, провести широкомасштабную информационно-просветительскую кампанию, донести в форме отчетов информацию до компетентных природоохранных государственных ведомств для принятия решений», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба пензенского областного отделения РГО акцент в новом проекте сделан на участии молодежи в рейдах по выявлению экологических нарушений, запланировано проведение субботников в лесах, на берегах рек, прудов и оврагов. В ходе экспедиций будет обследовано геоэкологическое состояние верховья рек Кадады, Суры, Мокши и Хопра.

Запланировано изучение Морозовского дендрария в Белинском районе и Сурского водохранилища под Пензой. С участием школьников будет проведена акция «Лес, живи!», в ходе которой запланировано высадить более 2 тыс. саженцев.

Организаторы движения «Зеленая волна» в ближайшее время планируют направить обращение к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой о поддержке в воссоздании системы экологических патрулей в школах и всех учебных заведениях.

Проект «Экологический патруль «Зеленой волны» реализуется на средства гранта на сумму 1,6 млн. рублей, который выиграл пензенский областной фонд научно-технического развития, возглавляемый Ольгой Ильиной.