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Анонсирован запуск канала на YouTube о пензенских НКО

19:26 | 05.07.2018 | Общество

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Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Региональная общественная организация «Благо Дарю» анонсировала запуск канала «Большая маленькая Пенза» на портале YouTube, на котором еженедельно в течение полугода будут выходить передачи о местных некоммерческих организациях (НКО).

Анонсирован запуск канала на YouTube о пензенских НКО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что проект будет реализован в партнерстве с лечебно-оздоровительным центром «Благо Дарю», общественным благотворительным фондом «Гражданский Союз» и АНО «Студия-Диалог» с использованием средств президентского гранта в сумме около 500 тыс. рублей.

Как поясняется на сайте организации «Благо Дарю», НКО многое делают для решения различных социальных проблем в Пензенской области, в числе которых реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья, открытие питомников для бездомных животных, оказание психологической помощи нуждающимся и поиск пропавших людей, однако жители зачастую не знают об этих инициативах.

«Непонимание роли НКО и незнание их успехов отрицательно сказывается на уровне благотворительности в целом», — отмечается в описании проекта.

В нем уточняется, что участником передачи может стать любая некоммерческая организация, которой предлагается за 20–40 минут донести основную информацию о своей деятельности до аудитории.

В рамках проекта также предусмотрено проведение мастер-классов на тему взаимодействия со СМИ.

Пока на канале «Большая маленькая Пенза» не размещено ни одного видео.

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