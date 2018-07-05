Анонсирован запуск канала на YouTube о пензенских НКО

Пенза, 5 июля 2018. PenzaNews. Региональная общественная организация «Благо Дарю» анонсировала запуск канала «Большая маленькая Пенза» на портале YouTube, на котором еженедельно в течение полугода будут выходить передачи о местных некоммерческих организациях (НКО).
Как поясняется на сайте организации «Благо Дарю», НКО многое делают для решения различных социальных проблем в Пензенской области, в числе которых реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья, открытие питомников для бездомных животных, оказание психологической помощи нуждающимся и поиск пропавших людей, однако жители зачастую не знают об этих инициативах.
«Непонимание роли НКО и незнание их успехов отрицательно сказывается на уровне благотворительности в целом», — отмечается в описании проекта.
В нем уточняется, что участником передачи может стать любая некоммерческая организация, которой предлагается за 20–40 минут донести основную информацию о своей деятельности до аудитории.
В рамках проекта также предусмотрено проведение мастер-классов на тему взаимодействия со СМИ.
Пока на канале «Большая маленькая Пенза» не размещено ни одного видео.
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