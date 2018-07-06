Сборник туристских маршрутов Пензенской области отмечен на всероссийском конкурсе Общество

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Сборник «Туристские маршруты Пензенской области» отмечен дипломом XV всероссийского конкурса методических материалов в помощь организаторам туристско-краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися и воспитанниками в номинации «Дидактические материалы».

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Пособие стало результатом совместной деятельности коллектива пензенской областной станции юных туристов и образовательных учреждений региона. Сборник является своеобразным путеводителем для начинающих, который знакомит с достопримечательностями и интересными маршрутами.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, в конкурсе принимали участие специалисты общего, дополнительного и профессионального образования из 35 субъектов РФ, жюри рассмотрело 216 работ.