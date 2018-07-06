Житель Пензы отсудил у «АвтоВАЗа» тройную стоимость проржавевшего автомобиля Общество

Пенза, 6 июля 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым концерн «АвтоВАЗ» за проржавевшую во время гарантийного срока машину «Lada Granta» обязан выплатить ее владельцу сумму, более чем в три раза превышающую стоимость автомобиля.

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«Пензенец в 2014 году приобрел в одном из салонов областного центра новый автомобиль за 274,5 тыс. рублей. На него изготовителем был установлен гарантийный срок 36 месяцев или 100 тыс. км пробега. Владелец своевременно и в полном объеме проходил технические осмотры. В конце июля 2016 года на передней части порога автомобиля отслоилось покрытие. Официальный дилер признал дефекты гарантийными и устранил их, произведя окраску», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

Он добавил, что в апреле 2017 года в том же месте не только отошла краска, но и появилась ржавчина.

«Сервисная организация подтвердила недостаток, но от ремонта автовладелец отказался, потребовав возврата денег за машину. Получив отказ, он обратился в суд, требуя не только денег за автомобиль с неоднократно проявляющимся недостатком, но и разницу в стоимости машины за период эксплуатации, неустойку за нарушение сроков, штраф и судебные расходы», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, представитель ПАО «АвтоВАЗ» в суде возражал против иска, указывая на пропуск срока для замены товара или возврата его стоимости, несущественность недостатка, возможность устранить дефекты ремонтом и на недобросовестность потребителя, обратившегося незадолго до истечения гарантийного срока без приложения всех необходимых документов, кроме того, по его мнению, завод-изготовитель является ненадлежащим ответчиком.

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«В судебном заседании нашло свое подтверждение и не опровергнуто стороной ответчика наличие в машине производственных дефектов лакокрасочного покрытия в виде включений и отслоений, которые неоднократно проявлялись в приобретенном и находящемся на гарантии автомобиле после проведения мероприятий по их устранению», — пояснил он.

Официальный представитель суда уточнил, что суд взыскал в пользу жителя Пензы стоимость автомобиля в сумме 274,5 тыс. рублей и разницу в цене, которая за время эксплуатации достигла 64,5 тыс. рублей.

«За нарушение срока возврата денежных средств за машину с изготовителя взыскана неустойка в 274,5 тыс. рублей. Компенсация морального вреда удовлетворена на сумму 5 тыс. рублей. Штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя составил 309 тыс. рублей. Решением также взысканы судебные расходы. Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения, а решение без изменения. Оно вступило в законную силу», — добавил он.