Ущерб от незаконной вырубки пензенских лесов за полгода превысил 17 млн. рублей Общество

Пенза, 7 июля 2018. PenzaNews. Ущерб от незаконной рубки лесных насаждений в Пензенской области в I полугодии 2018 года превысил 17 млн. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минлесхоза.

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В ведомстве уточнили, что за шесть месяцев было выявлено 30 незаконных рубок леса общим объемом свыше 916 кубометров.

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В пресс-службе уточнили также, что всего за период с января по июнь текущего года в Пензенской области выявлено 199 нарушений лесного законодательства.

«Составлено 176 протоколов об административных правонарушениях, из них 151 — государственными лесными инспекторами лесничеств, 14 — сотрудниками управления лесного хозяйства Минлесхоза, восемь — работниками прокуратуры, а также три — представителями правоохранительных органов», — пояснили в министерстве.

В пресс-службе отметили, что в результате на нарушителей были наложены штрафы на сумму около 970 тыс. рублей.