Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности Общество

Пенза, 8 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности.

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«Мы отмечаем этот прекрасный праздник, вспоминая святых Петра и Февронию, чья супружеская верность стала ярким символом искренней любви и преданности. Важно, чтобы и сегодня нашим нравственным ориентиром была крепкая и дружная семья — надежная основа общества, хранительница духовных устоев и богатейших культурных традиций», — сказал глава региона.

Он добавил, что в области есть немало супружеских пар, проживших в браке десятки лет, с которых должна брать пример молодежь.

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«Дорогие друзья! Уверен, что для каждого из нас этот день станет хорошим поводом уделить больше заботы и внимания родным и близким, окружить их нежностью и теплом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира, благополучия, согласия и любви!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

Впервые он прошел 8 июля 2008 года. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой.

Важной частью мероприятий является вручение медали «За любовь и верность», учрежденной организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ.

Символом праздника является ромашка.