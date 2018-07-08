EN
17:54:42 Воскресенье, 8 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

09:39 | 08.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 8 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы отмечаем этот прекрасный праздник, вспоминая святых Петра и Февронию, чья супружеская верность стала ярким символом искренней любви и преданности. Важно, чтобы и сегодня нашим нравственным ориентиром была крепкая и дружная семья — надежная основа общества, хранительница духовных устоев и богатейших культурных традиций», — сказал глава региона.

Он добавил, что в области есть немало супружеских пар, проживших в браке десятки лет, с которых должна брать пример молодежь.

Читайте также

В Пензе наградили медалями крепкие пары со всей области

«Дорогие друзья! Уверен, что для каждого из нас этот день станет хорошим поводом уделить больше заботы и внимания родным и близким, окружить их нежностью и теплом. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, мира, благополучия, согласия и любви!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

Впервые он прошел 8 июля 2008 года. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой.

Важной частью мероприятий является вручение медали «За любовь и верность», учрежденной организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ.

Символом праздника является ромашка.

Загрузка...
Читайте также
Популярность Дня семьи, любви и верности растет с каждым годом — Валерий Савельев Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности
Пензенская «Империя» поборется за 1–8 места на Кубке России по регби-7 Лермонтовский праздник в пензенских «Тарханах» отметили в 47-й раз
В Пензе без горячей воды остаются почти 400 домов Денис Аблязин выиграл «золото» Кубка России на кольцах и в опорном прыжке
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама