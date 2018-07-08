Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем семьи, любви и верности Общество

Пенза, 8 июля 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности, который отмечается в России в воскресенье, 8 июля.

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«На протяжении 10 лет этот праздник напоминает о вечных ценностях, без которых невозможно жить, трудиться и созидать. Семейный очаг наполняет нашу жизнь смыслом, светом и теплом, дает те силы, которые позволяют преодолевать любые преграды и добиваться поставленных целей», — отметил глава администрации города.

По его словам, в этот день слова особой признательности звучат в адрес родителей, воспитывающих приемных детей, и многодетных семей.

«Мы желаем здоровья супружеским парам, которые прожили не один год вместе и смогли сохранить уважение и взаимопонимание, а также терпения и бесконечной любви — молодоженам и тем, кто еще только собирается создать свою семью. От всей души желаю, чтобы в каждом доме царили радость и благополучие, уют и доброта, спокойствие и достаток. Пусть будут здоровыми и счастливыми наши дети и родители!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.

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День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

Впервые он прошел 8 июля 2008 года. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой.

Важной частью мероприятий является вручение медали «За любовь и верность», учрежденной организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ.

Символом праздника является ромашка.