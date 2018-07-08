В Пензе в доме для детей-сирот еще до заселения начали мокнуть потолки и стены Общество

Пенза, 8 июля 2018. PenzaNews. Следы намокания стен и потолков обнаружены в новом доме для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, строительство которого в микрорайоне Заря города Пензы вступило в финальную стадию.

Фото: Penza-gorod.ru

Внимание на данный дефект обратил мэр Виктор Кувайцев, который вместе с начальником городского управления капитального строительства Игорем Умновым оценил ход работ по внутренней отделке помещений в воскресенье, 8 июля.

«Строители должны найти возможность вывести лишнюю влагу, а на других участках провести профилактические работы, чтобы избежать повторения подобной ситуации», — потребовал он.

Также Виктор Кувайцев призвал нарастить темпы благоустройства прилегающих территорий.

«Желательно, чтобы подрядчик организовал работы и в выходные дни. Дом нужно активно готовить к сдаче в эксплуатацию, дети ждут свое законное жилье», — цитирует мэра пресс-служба горадминистрации.

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Согласно данным портала госзакупок, 12 мая 2017 года управление капитального строительства Пензы в лице начальника Игоря Умнова и МУП «Пензгорстройзаказчик» в лице директора Вадима Боринштейна заключили муниципальный контракт на строительство в Заре трех домов для детей-сирот по 50 квартир в каждом.

Его цена составила 170 млн. 598 тыс. 750 рублей.

Она определена исходя из общей площади 150 квартир в соответствии с техническим заданием по 32 тыс. 495 рублей в текущих ценах за 1 кв. метр.

Генеральный подрядчик должен выполнить весь объем работ по контракту до конца марта 2019 года.