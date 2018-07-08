Популярность Дня семьи, любви и верности растет с каждым годом — Валерий Савельев Общество

Пенза, 8 июля 2018. PenzaNews. День семьи, любви и верности, который стал отмечаться как всероссийский праздник 10 лет назад, становится все более популярным. Такое мнение высказал глава города Пензы Валерий Савельев, поздравляя жителей.

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«С каждым годом растет его популярность, доказывая, что для большинства людей семья и любовь — это главные ценности в жизни. Крепкая дружная семья — основа любого общества. Именно в семье формируется характер человека и его интересы. Именно в семье, среди близких людей человек учится добру и справедливости, черпает силы для свершений и побед и ищет поддержки и понимания в минуты печали и разочарований», — отметил он.

Глава города выразил благодарность многодетным и приемным семьям, а также супругам, прожившим в браке много лет.

«В этот праздничный день от всей души желаю каждой пензенской семье счастья и любви, благополучия и удачи, мира и добра! Пусть между вами царят лад и согласие и пусть никогда не угасает огонь ваших чувств друг к другу! Пусть сегодняшний праздник станет для вас поводом уделить больше внимания своим близким, сказать им теплые и нежные слова, насладиться уютом семейного очага и общением друг с другом!» — цитирует Валерия Савельева пресс-служба гордумы.

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День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции.

Впервые он прошел 8 июля 2008 года. Его организатором стал Фонд социально-культурных инициатив, возглавляемый Светланой Медведевой.

Важной частью мероприятий является вручение медали «За любовь и верность», учрежденной организационным комитетом по проведению Дня семьи, любви и верности в РФ.

Символом праздника является ромашка.