Управделами пензенского губернатора закупает автобус за 5 млн. рублей Общество

Пенза, 8 июля 2018. PenzaNews. ГБУ «Управление делами губернатора и правительства Пензенской области» планирует приобрести за счет средств регионального бюджета автобус, предназначенный для пригородных и международных перевозок.

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Согласно данным портала госзакупок, на электронный аукцион по определению поставщика с начальной (максимальной) ценой 5 млн. 312 тыс. рублей была подана лишь одна заявка — от нижегородского ООО «Стандарт-Регион», которая признана соответствующей всем требованиям.

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Планируется, что с этой организацией будет заключен контракт, по условиям которого автобус необходимо передать учреждению в течение 40 дней.

Как уточняется в техническом задании, транспортное средство с дизельным двигателем должно быть выпущено не ранее 2018 года, иметь две одностворчатые служебные двери по правому борту, а также мягкие сиденья с подлокотниками и регулируемой спинкой.

В салоне должны быть крышные вентиляционные люки, не менее трех отопителей, кондиционер и внутреннее громкоговорящее устройство.

Предусмотрена возможность нанесения на двух сторонах автобуса информационных материалов по согласованию с заказчиком.