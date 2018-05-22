В Пензе заговорили о возможном повышении стоимости проезда Общество

Пенза, 22 мая 2018. PenzaNews. Перспективы повышения стоимости проезда в общественном транспорте стали главной темой совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 22 мая.

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В нем приняли участие чиновники, а также руководители предприятий-перевозчиков — генеральный директор ООО «Корпорация Дилижанс» Андрей Фомин, директор МБУ «АТХ» Дмитрий Гоняев, руководитель ООО «Городской электрический транспорт» Владимир Волошин и замдиректора ООО «Меркурий» Валерий Набоков.

В сообщении, опубликованном на сайте Минпрома Пензенской области, говорится, что в качестве причин возможного увеличения стоимости проезда были названы рост цен на горюче-смазочные материалы и запчасти, а также обновление подвижного состава в рамках региональной госпрограммы.

«В итоге при наличии оснований решено подготовить и представить в регулирующий орган документы для расчета тарифа на проезд. Таким образом, на сегодняшний день плата за проезд в общественном транспорте Пензы не повышается», — отмечается в тексте.

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Действующий порядок предусматривает, что компании-перевозчики могут подать в управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области заявления об установлении новых предельных тарифов, сопроводив их при этом обосновывающими материалами. В случае признания каждой из заявленных статей затрат целесообразной ведомство утверждает предельные тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа.

Решение о размере провозной платы, то есть той суммы, которую платят пассажиры, принимается: в отношении муниципального транспорта — органом местного самоуправления, частного — руководством соответствующей компании.

Так, весной 2015 года были установлены новые предельные тарифы для пассажирского транспорта Пензы: для троллейбусов — 20 рублей 79 копеек, для маршрутных такси — 22 рубля 2 копейки, для автобусов большой вместимости — 20 рублей 2 копейки.

За этим последовало увеличение провозной платы с 1 июня: в маршрутных такси — с 16 до 22 рублей, в троллейбусах и автобусах — до 20 рублей. До этого в большинстве автобусов проезд стоил 17 рублей, на некоторых маршрутах — 14 рублей.

С 16 августа предельные тарифы были снижены.

После этого подешевел проезд в автобусах — до 18 рублей, в троллейбусах — до 17 рублей, в маршрутках — до 20 рублей.

7 сентября 2015 года — менее чем за неделю до выборов губернатора Пензенской области — Иван Белозерцев, занимавший на тот момент должность врио главы региона, заявил, что спекуляций на тему стоимости проезда быть не должно, так как установлен предельный тариф, который «будет действовать и до выборов, и после выборов».