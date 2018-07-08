Пензенской семье с ребенком нужно копить на квартиру в среднем около 6 лет — рейтинг Общество

Пенза, 8 июля 2018. PenzaNews. Среднестатистической семье с одним ребенком, проживающей в Пензенской области, понадобится почти 6 лет, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру по текущим ценам, используя для этого весь потенциальный свободный остаток денежных средств после минимально необходимых трат. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства « РИА Рейтинг », по результатам которого составлен рейтинг регионов по доступности приобретения жилья за I квартал 2018 года.

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Как и в подавляющем большинстве субъектов РФ, по сравнению с началом 2017 года ситуация улучшилась — тогда потенциальный срок, за который можно было накопить на жилье, составлял 6,5 лет.

Лидером рейтинга стала Магаданская область, где накопить на двухкомнатную квартиру супруги, воспитывающие ребенка, могут приблизительно за год. Следом расположились Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа — там на эти цели уйдет 1,5 года и немногим более 2 лет соответственно.

Пензенская область заняла в рейтинге 50-ю строчку.

Замыкает список Дагестан, где семьи должны копить почти 14 лет. Также в тройку аутсайдеров вошли Севастополь и Кабардино-Балкария, где этот срок составляет более 12 и около 13 лет соответственно.

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Методика рейтинга доступности приобретения жилья предполагает расчет минимального количества лет, необходимых семье из двоих взрослых со средней номинальной в регионе зарплатой и одного ребенка, чтобы накопить на типовую квартиру площадью 54 кв. метра на вторичном рынке, используя остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат для поддержания текущей жизнедеятельности (для этого взят региональный прожиточный минимум для взрослых и детей) и накопления в виде депозитов в банках (использовалось среднее значение на одного жителя). При расчетах применялись данные Росстата и ЦБ РФ.

В рейтинге отсутствует Чукотский автономный округ из-за отсутствия информации о ценах на жилье.