Годовой доход депутата Юрия Старкина составил около 142 млн. рублей Политика

Пенза, 16 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №16, члена фракции «Единая Россия» Юрия Старкина, который возглавляет ООО «Никольский хлеб», составил за 2017 год 141,8 млн. рублей.

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Это более чем в два раза превышает уровень его дохода за 2016 год: тогда он составлял свыше 62 млн. рублей.

При этом в прошлогодней декларации было указано, что жена народного избранника за год получила 9,8 млн. рублей, а в сведениях за 2017 год данные о супруге отсутствуют.

В собственности у Юрия Старкина имеются четыре нежилых помещения общей площадью около 2 тыс. кв. метров, земельный участок площадью почти 4,9 тыс. кв. метров, два магазина, плотина, жилой дом площадью более 92 кв. метров, а также десять транспортных средств.

Кроме того, в пользовании у депутата находятся пять земельных участков общей площадью 16 га, здание хлебозавода, магазин и квартира площадью 100 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.