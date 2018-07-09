Каменское транспортное предприятие погасило перед работниками долги на 290 тыс. рублей Общество

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. ООО «Каменское транспортное предприятие» полностью погасило задолженность по заработной плате за май 2018 года перед 29 работниками на общую сумму около 290 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения трудового законодательства.

«Каменским межрайонным прокурором руководителю предприятия было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. По итогам его рассмотрения главному бухгалтеру предприятия объявлен выговор, задолженность погашена», — добавила собеседница агентства.