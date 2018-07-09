EN
12:16:55 Понедельник, 9 июля
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Каменское транспортное предприятие погасило перед работниками долги на 290 тыс. рублей

09:42 | 09.07.2018 | Общество

Печать

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. ООО «Каменское транспортное предприятие» полностью погасило задолженность по заработной плате за май 2018 года перед 29 работниками на общую сумму около 290 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Каменское транспортное предприятие погасило перед работниками долги на 290 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она пояснила, что нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения трудового законодательства.

«Каменским межрайонным прокурором руководителю предприятия было внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. По итогам его рассмотрения главному бухгалтеру предприятия объявлен выговор, задолженность погашена», — добавила собеседница агентства.

Загрузка...
Читайте также
На здании пензенского драмтеатра установят мемориальную доску Семену Рейнгольду Две студентки из Армении прибыли в Пензу в рамках проекта «Гранатово-березовый коктейль»
В клиническую больницу №5 поступили инфузомат и помпа для парентерального питания Около Воскресенского храма в Пензе образовалась свалка
Пензенская «Империя» заняла восьмое место на Кубке России по регби-7 Популярность Дня семьи, любви и верности растет с каждым годом — Валерий Савельев
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама