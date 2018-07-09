Прокуратура добивается устранения нарушений в пензенском УОР Общество

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы добивается устранения нарушений требований законодательства в областном училище олимпийского резерва.

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«Установлено, что в здании учреждения на улице Пугачева, 93, отсутствует система экстренного оповещения сотрудников и посетителей об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. […] В нарушение трудового законодательства к работе с обучающимися допускались работники, в том числе педагоги, без получения сведений о наличии или отсутствии судимости из органов внутренних дел», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, также отсутствовала документация на русском языке на теннисные столы, маркировка на гимнастическом и баскетбольном оборудовании.

«Не в полной мере осуществлялось материально-техническое обеспечение лиц, спортивную подготовку которых вело училище. Медицинские кабинеты не были в полном объеме оборудованы необходимым инвентарем», — добавила собеседница агентства.

Она отметила, что по двум возбужденным делам об административных правонарушениях, замдиректора учреждения оштрафован в общей сложности на 11 тыс. рублей.

«По итогам рассмотрения представления прокурора руководством УОР принимаются меры к устранению нарушений», — уточнила Светлана Артамонова.