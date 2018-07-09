В Пензе привели в норму интервал движения маршруток №1Т Общество

Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. ООО «Компания Дилижанс» привело график движения маршруток №1Т «Улица Аустрина — площадь Маршала Жукова» к нормативному после обращения жителей города в управление транспорта и связи Пензы.

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«Ежедневно на маршруте работает шесть автобусов малого класса с интервалом движения в час пик 10 минут», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.

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В администрации отметили, что в связи с жалобами жителей также было проверено, как курсируют троллейбусы по маршруту №1, который обслуживает ООО «Горэлектротранс».

«В связи с технической неисправностью трех троллейбусов и отсутствием резервного подвижного состава обслуживание пассажиров по маршруту №1 «Площадь Маршала Жукова — улица Северная» временно осуществляется двумя троллейбусами, которые работают в будние дни по утвержденному расписанию движения», — пояснили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что в настоящий момент существующее количество подвижного состава на обоих маршрутах соответствует действующему пассажиропотоку.