В Пензе привели в норму интервал движения маршруток №1Т
Печать
Пенза, 9 июля 2018. PenzaNews. ООО «Компания Дилижанс» привело график движения маршруток №1Т «Улица Аустрина — площадь Маршала Жукова» к нормативному после обращения жителей города в управление транспорта и связи Пензы.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Ежедневно на маршруте работает шесть автобусов малого класса с интервалом движения в час пик 10 минут», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии.
Читайте также
В Пензе 10 троллейбусов МУП «ППП» продано менее чем за полмиллиона рублей
В администрации отметили, что в связи с жалобами жителей также было проверено, как курсируют троллейбусы по маршруту №1, который обслуживает ООО «Горэлектротранс».
«В связи с технической неисправностью трех троллейбусов и отсутствием резервного подвижного состава обслуживание пассажиров по маршруту №1 «Площадь Маршала Жукова — улица Северная» временно осуществляется двумя троллейбусами, которые работают в будние дни по утвержденному расписанию движения», — пояснили в мэрии.
В пресс-службе добавили, что в настоящий момент существующее количество подвижного состава на обоих маршрутах соответствует действующему пассажиропотоку.