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В Пензе 10 троллейбусов МУП «ППП» продано менее чем за полмиллиона рублей

10:49 | 06.09.2017 | Экономика

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Пенза, 6 сентября 2017. PenzaNews. Десять троллейбусов 2003–2004 годов выпуска, принадлежавших МУП «Пассажирские перевозки города Пензы», которое признано банкротом, продано в августе по результатам торгов менее чем за 500 тыс. рублей — в среднем дешевле 50 тыс. рублей за штуку.

В Пензе 10 троллейбусов МУП «ППП» продано менее чем за полмиллиона рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно сведениям, размещенным в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, всего в прошлом месяце было заключено шесть договоров купли-продажи имущества МУП «ППП».

По двум из них — от 2 и 14 августа — к пензенскому ООО «Ситек» отошло девять единиц транспорта: две «ГАЗели» — за 6 тыс. 900 и 19 тыс. 300 рублей; а также семь троллейбусов по цене от 47 тыс. до 48 тыс. рублей.

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Сергей Будников из села Засечного Пензенской области 10 августа приобрел один троллейбус за 51 тыс. 100 рублей.

Сергей Калинкин, зарегистрированный в Краснодарском крае, 12 августа купил легковой автомобиль «ВАЗ-21074» 2005 года выпуска за 16 тыс. рублей.

23 августа был подписан договор с Андреем Кузнецовым из Пензы, который приобрел автомашину «Волга» 2002 года выпуска за 12 тыс. 110 рублей.

28 августа ООО «ТОК Консалтинг», осуществляющему деятельность в Калининградской области, было продано два троллейбуса — за 51 тыс. 101 рубль каждый.

Таким образом, 14 единиц транспорта ушло с торгов менее чем за 540 тыс. рублей.
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