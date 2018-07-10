Участники летней школы «TeenГрад» в Пензе разработали девять стартапов Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Участники летней школы «TeenГрад» представили девять разработок, которые потенциально могут быть интересны инвесторам, в ходе презентации в училище олимпийского резерва в Пензе во вторник, 10 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, они показали экспертам электроскейт, мобильное приложение «Велотиндер», цифровой помощник «Ева», проект очков-навигаторов «Spectrum» и рюкзак – зарядное устройство.

В ходе церемонии закрытия заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов выразил уверенность, что некоторые проекты будет реализованы, но вместе с тем отметил, что, даже если этого не случится, время, проведенное в летней школе «TeenГрад», потрачено не зря.

«Нужно достигать результатов, нужно добиваться и быть успешными людьми», — сказал он.

Валерий Беспалов вручил благодарственные письма студентам, внесшим свой вклад в организацию мероприятия.

В свою очередь директор ФГБУ «Российский центр содействия молодежному предпринимательству» Анатолий Зорин отметил, что проекты, подобные пензенскому «TeenГраду», необходимо реализовывать в каждом регионе страны.

«Это та работа, которой нам очень не хватает. Если мы хотим вырастить новое поколение с новым мышлением, мы должны их учить, ими заниматься, открывать больше ЦМИТов, коворкинг-центров, давать больше возможностей», — сказал он.

Затем руководитель детских и молодежных программ Союза инновационно-технологических центров России Наталья Шурина отметила, что слышала много хорошего о «TeenГраде» и, увидев его своими глазами, нисколько не разочарована.

«Я вам желаю вернуться сюда [как участникам] с новым проектом или с доработанным старым, в качестве тьютора или войти в команду организаторов», — добавила она.

Летняя школа «TeenГрад» была рассчитана на 10 дней. В ней приняли участие 110 школьников из Мордовии, Севастополя, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей.

Были организованы молодежные инновационные предприятия по нескольким направлениям — инженерное дело, 3D-моделирование, программирование, видео, дизайн, радиоэлектроника, маркетинг и PR, журналистика.

В открытии мероприятия приняла участие уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.