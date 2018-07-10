Пензенский губернатор выступил в Совфеде с докладом об общественном самоуправлении Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал расширить полномочия территориального общественного самоуправления, выступая с докладом в Совете Федерации России во вторник, 10 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Открывая заседание совета по местному самоуправлению, заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак отметил, что такие объединения позволяют гражданам полноценно участвовать в решении актуальных вопросов.

«Тема развития территориального общественного самоуправления приобретает особое звучание в свете масштабных задач по развитию страны, поставленных президентом России в послании Федеральному Собранию и в майском указе», — сказал он.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко отметил, что институт территориального общественного самоуправления наиболее распространен в регионах Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, в республиках Башкортостан, Марий Эл и в Краснодарском крае.

«Есть также опыт Пензы, где утверждена муниципальная программа развития ТОС и поддержки местных инициатив», — отметил он.

Губернатор Иван Белозерцев проинформировал присутствующих, что в регионе работают 206 ТОС, 183 из них — в сельских поселениях, в областном центре создано 35 советов территории, четыре совета общественности по работе с населением, 23 ТОС, 172 уличных и домовых комитета, а также 2,5 тыс. советов многоквартирных домов и старших по дому.

«Пензенский опыт показывает, что ТОС — жизнеспособная и достаточно эффективная форма самоорганизации населения по месту жительства. Только в последние полгода в Пензе было организовано пять новых ТОС. Люди постепенно начинают осознавать действенность самоуправления, на практике убеждаясь в том, что решение ряда местных проблем во многом зависит от них самих», — пояснил глава региона.

Читайте также

Медведев назвал здравой идею допуска жильцов к выполнению работ по благоустройству

Он добавил, что в Пензе реализуется муниципальная программа «Развитие территориального общественного самоуправления и поддержка местных инициатив на 2015–2020 годы».

«Ключевым ее мероприятием является конкурс социально значимых проектов. Победителям предоставляется грант в виде субсидий на реализацию проекта на условиях софинансирования — не менее 30% собственных средств и не более 70% из бюджета города Пензы от общей стоимости проекта», — уточнил Иван Белозерцев.

Пензенский губернатор отметил, что за три года для участия в конкурсе от жителей поступило 132 проекта, из которых 64 получили гранты, в результате реализованы инициативы на общую сумму более 33 млн. рублей.

«Считаю целесообразным законодательно расширить полномочия ТОСов для поддержки идущих от населения инициатив, для более активного участия в решении вопросов местного самоуправления. Мы готовы сформулировать свои предложения и направить их в комитет», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.