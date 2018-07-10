Алексей Перекусихин назначен нижнеломовским межрайонным прокурором Общество

Пенза, 10 июля 2018. PenzaNews. Советник юстиции Алексей Перекусихин назначен на должность нижнеломовского межрайонного прокурора Пензенской области.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Алексей Юрьевич Перекусихин родился в Пензе в 1983 году.

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Окончил обучение в Пензенском государственном университете по специальности «Юриспруденция».

С марта 2005 года находится на службе в органах прокуратуры. Состоял в должностях следователя прокуратуры Лунинского района, Первомайского района Пензы, старшего следователя по Первомайскому району города, заместителя прокурора Наровчатского района, прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции областной прокуратуры.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.

Не женат.