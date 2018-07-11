В Пензе будут судить женщину, незаконно получавшую выплаты по уходу за родственником Общество

Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. 41-летняя жительница Пензы предстанет перед судом по обвинению в незаконном получении выплат по уходу за престарелым родственником.

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«Органом следствия установлено, что в ноябре 2014 года женщина обратилась в управление Пенсионного фонда России по Пензе с заявлением о назначении ее деду ежемесячной компенсационной выплаты как лицу, достигшему 80 лет, нуждающемуся в постоянном постороннем уходе. При этом она предоставила ложные сведения об отсутствии у нее места работы, в то время как была продавцом детской одежды в торговом центре без оформления трудового договора», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в результате женщина ежемесячно получала надбавку в размере 1 тыс. 200 рублей с ноября 2014 года по июнь 2018-го: общая сумма денежных средств превысила 52 тыс. рублей.

«Она добровольно возместила управлению ПФР по Пензе ущерб в ходе предварительного расследования. После утверждения обвинительного заключения дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье», — пояснила собеседница агентства.