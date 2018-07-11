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Иванкин пригрозил штрафом в 1 млн. рублей подрядчику работ на улице Аустрина в Пензе

15:53 | 11.07.2018 | Общество

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Директор департамента ЖКХ города Пензы Максим Иванкин предупредил руководство московской компании «Приват Констракшн», с которой заключен контракт на ремонт улицы Аустрина в Пензе, о штрафе в 1 млн. рублей в случае дальнейшей задержки начала работ.

Иванкин пригрозил штрафом в 1 млн. рублей подрядчику работ на улице Аустрина в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работа по улице Аустрина не ведется. Мы направили претензию руководству компании «Приват Констракшн». Следующий наш шаг, если работы не начнутся, наложение штрафа в размере 1 млн. рублей», — отметил он в ходе заседания штаба по реализации проекта «Безопасные качественные дороги», которое состоялось в мэрии в среду, 11 июля.

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Максим Иванкин также напомнил присутствующим представителям подрядчиков о том, что для оперативной оплаты необходимо вовремя предоставлять документы на весь объем выполненных работ.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на заседании подрядчики также отчитались о ходе работ по заключенным контрактам и обсудили с представителями ресурсоснабжающих организаций проблемы, которые возникли при осуществлении ремонта.

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