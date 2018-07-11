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В Пензе дан старт проекту по инклюзивному туризму «Культура без границ»

17:21 | 11.07.2018 | Общество

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Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Первая экскурсия по Пензе в рамках нового проекта по инклюзивному туризму «Культура без границ» состоялась в среду, 11 июля. Об этом сообщила член Общественной палаты России, председатель пензенской региональной организации по содействию социальной адаптации «Благовест», исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

В Пензе дан старт проекту по инклюзивному туризму «Культура без границ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь ребята с разной формой инвалидности смогут знакомиться с туристическими и культурными достопримечательностями Пензенской области. Весь проект и первая экскурсия разрабатывались и проводились инициативной группой, в которую, кроме нас, вошли доцент кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» ПГУ Наталья Уткина и ее студенты, общественный деятель Анастасия Баязитова», — написала она на своей странице в Facebook.

Мария Львова-Белова отметила, что «Квартал Луи» располагает специальным транспортом для организации межрайонных туров и хостелом «Дом Вероники» для размещения гостей с инвалидностью.

«Мы приглашаем на экскурсии желающих не только из районов Пензенской области, но и из регионов Приволжского федерального округа», — добавила исполнительный директор АНО «Квартал Луи».

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