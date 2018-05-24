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Анастасия Баязитова освободила должность замначальника управления культуры Пензы

12:32 | 24.05.2018 | Политика

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Пенза, 24 мая 2018. PenzaNews. Анастасия Баязитова, проработавшая заместителем начальника управления культуры Пензы около года, освободила занимаемую должность.

Анастасия Баязитова освободила должность замначальника управления культуры Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» руководитель ведомства Вера Фейгина, ее подчиненная написала заявление об увольнении с 21 мая по собственному желанию.

Собеседница агентства пояснила, что решение о том, кто станет новым заместителем начальника управления культуры Пензы вместо Анастасии Баязитовой, пока не принято.

На официальном сайте ведомства на данный момент заместителем Веры Фейгиной числится лишь Анна Нестерова.

Анастасия Баязитова в разные годы работала редактором газеты «Комсомольская правда», начальником информационно-аналитического отдела департамента информполитики и СМИ Пензенской области. На протяжении четырех лет она трудилась на ТРК «Экспресс» в ранге заместителя генерального директора, освободив должность весной 2017 года. На этом посту ее сменила Олеся Постных.

25 мая 2017 года Анастасия Баязитова была назначена замначальника управления культуры после того, как занимавший эту должность Михаил Кудимов возглавил МКП «Теплоснабжение города Пензы».

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