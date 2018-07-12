В Пензенской области зафиксированы случаи рассылок от «судебных приставов» Общество

Пенза, 12 июля 2018. PenzaNews. Письма о введении временных мер ограничения поступают на адреса электронной почты жителей Пензенской области от мошенников, действующих под видом судебных приставов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«Послания содержат вложения или просьбу открыть ссылку. Переходя по такой ссылке либо открыв прикрепленный файл, гражданин рискует подвергнуть свой компьютер опасности заражения. Вирусы, содержащиеся в письмах, могут не блокироваться антивирусными программами. По данным фактам подготовлена и направлена информация для проведения проверки в УМВД России по Пензенской области», — пояснила собеседница агентства.

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Она напомнила, что судебные приставы не занимаются рассылкой писем на электронные адреса должников.

«Гражданам необходимо быть предельно внимательными и изучать указанную в письме информацию. Мошенники используют выдуманные фамилии и подставные адреса электронной почты. В целях исключения негативных последствий необходимо пользоваться информацией с официального сайта УФССП России по Пензенской области», — добавила Яна Загребельная.