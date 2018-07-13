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Пензенский губернатор призвал производить в колониях востребованную продукцию

17:58 | 13.07.2018 | Общество

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Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал наладить в исправительных учреждениях региона выпуск востребованной продукции, чтобы максимально задействовать осужденных, большая часть которых не работает из-за отсутствия заказов.

Пензенский губернатор призвал производить в колониях востребованную продукцию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Граждане, отбывающие наказание, имеют возможность приносить пользу обществу, зарабатывать средства — многие из них платят алименты, долги по искам в пользу государства. Впоследствии им проще будет адаптироваться к жизни, они могут освоить новую профессию, приобрести навыки, которые пригодятся после освобождения. В системе УФСИН по Пензенской области есть хорошие примеры организации производства, но сегодня этого недостаточно», — отметил он в ходе совещания, посвященного организации занятости заключенных, в пятницу, 13 июля.

Глава региона призвал руководителей исправительных учреждений усилить взаимодействие с органами власти в части производства и реализации продукции — например, элементов для детских площадок и благоустройства, тротуарной плитки, велопарковок, хоккейных коробок и туристско-спортивного инвентаря, в том числе боксерских груш, спальных мешков и палаток.

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«Необходимо сделать хорошие проекты, изготовить образцы и предложить их для реализации. Мы вкладываем большие деньги в программу по созданию комфортной среды, зачем искать и закупать для этого продукцию в других регионах, которую можем сделать сами», — сказал Иван Белозерцев.

Он также предложил найти маркетологов, которые будет продвигать продукцию и услуги исправительных колоний.

Кроме того, губернатор выступил с инициативой привлечения заключенных к работам по благоустройству лесополос.

При этом, по его словам, «все должны видеть свою выгоду, а объем работ выполняться с хорошим качеством», сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

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